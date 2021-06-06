Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sene sonu sınavlarının ne zaman açıklanacağını aratırmaya başladı. AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2 ve 6.yarıyıl dönem sonu sınavları 29,30 ve 31 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Haziran ayında 4 ve 8.yarıyıl sınavları 5,6,7 Haziran'da tamamlanacak. AÖF final sonuçları sınavlar tamamlandıktan sonra açıklanacak. Sınavlar 7 Haziran'da tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. AÖF final sonuçlarının 14 Haziran açıklanması bekleniyor.

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AÖF'de sınıf kavramı var mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.