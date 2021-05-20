AÖF final sınavlarına kaç gün kaldı? AÖF final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi, 2020-2021 bahar döneminde sona yaklaşıldı. AÖF sınav takvimi merak ediliyor. AÖF bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, 2020-2021 bahar dönemi final sınavları için hazırlık yapıyor. Peki, AÖF final sınavlarına kaç gün kaldı? AÖF final sınavları ne zaman?
Açık Öğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri lisans ve ön lisans eğitimi okuyan öğrenciler, final sınavlarının yapılacağı tarihleri araştırıyor. Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler, AÖF final sınavlarına hazırlanıyor. AÖF 2020-2021 bahar dönemi, final sınavlarının verilmesiyle sona erecek. Peki, AÖF final sınavlarına kaç gün kaldı? AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF final sınavlarına kaç gün kaldı? AÖF final sınavları ne zaman?
2 ve 6. yarıyıl dersleri olanlar 29-30-31 Mayıs tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri olanlar ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde sınavlarına girecekler.
Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde sınav olacaklar.
AÖF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖF final sınavına girecek olan öğrenciler, sonuçlarını internet adresi üzerinden öğrenci giriş bilgilerini girerek ulaşabilecek.