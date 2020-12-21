Online gerçekleşen AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler, 2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan bilgilere göre AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı belirlendi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman olacak? İşte detaylar…

AÖF güz dönemi vize sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online sistemde tamamlandı. Öğrenciler şimdi de AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, AÖF final sınav takvimi hakkında detaylar…

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav tarihleri, AÖF sınav takviminde yer almaktadır. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre; AÖF final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.