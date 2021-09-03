AÖF eski kayıt silmeden yeni kayıt yapılır mı? AÖF kaydı hangi durumlarda silinir?

AÖF kayıt silme işlemi hangi durumlarda olur? AÖF kayıt silme, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdır. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında halen kayıtlı olan öğrencinin, 2021-2022 öğretim yılında yeni bir programa kayıt yaptırabilmesi için eski kaydını sildirmesi gerekmektedir.

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin; özel kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, T.C kimlik numaralı Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) birlikte, illerde bulunan AÖF bürosuna bizzat başvurması veya kendisinin başvuramaması halinde genel vekaletname ile vekilinin başvurması gerekmektedir.

AÖF kaydımı sildirmek istiyorum, nasıl sildirebilirim?

Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramaz.

AÖF kayıt yenileme yapılmazsa AÖF kayıt silinir mi?

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.