AÖF DGS kayıt yapılacak lisans önlisans programlar

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki AÖF DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:41
AÖF DGS kayıt yapılacak lisans önlisans programlar

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki AÖF DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?

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ÖSYS 2018-2019 AÖF Yeni Kayıt Tarihi

İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018, AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018 ve AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018'de yapılacak. Peki AÖF DGS kayıt yapılacak lisans önlisans programlar neler?

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