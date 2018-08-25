AÖF DGS kayıt yapılacak lisans önlisans programlar
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki AÖF DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:41
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. Peki AÖF DGS bölümleri, DGS geçiş bölümleri 2018, DGS taban puanları nedir?
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ÖSYS 2018-2019 AÖF Yeni Kayıt Tarihi
İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018, AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018 ve AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018'de yapılacak. Peki AÖF DGS kayıt yapılacak lisans önlisans programlar neler?
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