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Eğitim AÖF ders seçimi nasıl yapılır?
Eğitim

AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF ders seçimi bitti mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimlerinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, AÖF ders seçimi nasıl oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-11 19:20:00 -
AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF öğrencileri ders seçme işlemi için hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, AÖF ders ekle sil nasıl yapılıyor?

AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini online olarak yapıldı. Kayıt yenileme işlemi 8 Eylül Cuma akşamı 22.00’de sona erdi.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

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