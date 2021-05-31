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Eğitim AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav tarihleri
Eğitim

AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi öğrencileri AÖFf final sınav tarihleri, AÖF bahar dönemi final sınavları sorgulamasını gerçekleştiriyor. Korona salgını nedeniyle AÖF sınavları online olarak yapılmakta. 2021 AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavına girecekler AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınavları online mı 2021, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2021 açıklandı mı? soruları sorulmakta. İşte AÖF sınav detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 12:54:00 - 2021-05-31 12:57:22
AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav tarihleri

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF bahar dönemi final sınavı online olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

AÖF final sınavına nasıl girilir?

AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavları online olarak giriş nasıl yapılır? Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF final sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

AÖF final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.

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