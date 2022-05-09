AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı giriş belgesi açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi final sınav nasıl olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınavına girecek öğrenciler için AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım sürüyor. Peki AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu final sınavı giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri merak ediliyor. 2021 - 2022 AÖF bahar dönemidönem sonu sınav tarihi merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tarihi, üniversitenin akademik takviminde belli oldu.
2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF dönem sonu final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF dönem sonu sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav giriş belgeleri de https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden yayınlanacak.
Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecek.
AÖF Sınıf Geçme Sistemi nedir, AÖF kredi sistemi kaç?
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır.
Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2022?
AÖF Yaz Okulu Sınavı13 Ağustos 202227 Haziran'dan itibaren 7 hafta.