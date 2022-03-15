Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam edenler bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden nasıl indirilir?

AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. AÖF ara sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınava bir hafta kala belgelerin erişeme açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine "giris.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşabilecekler. Sınav belgeleri yayımlandığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖF bahar dönemi sınav takvimi:

2-3 Nisan 2022 ara sınavlar

21-22 Mayıs 2022 finaller

13 Ağustos 2022 yaz okulu sınavları