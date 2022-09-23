Öğrenci affı kapsamına giren pek çok AÖF öğrencisi, nereden nasıl af başvurusu yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF af başvuruları ne zaman sona erecek?

AÖF af son başvuru tarihi nedir? AÖF af başvurusu nereden nasıl yapılır?

AÖF'den öğrenci af başvurularına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Af başvuru işlemleri 5 Eylül'de başladı. Başvurular 7 Kasım 2022 saat 17.00'de sona erecek. Af başvuruları aof.anadolu.edu.tr sayfasından yapılacak.

05-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri 10-14 Ekim 2022,04 Ekim-07 Kasım 2022 tarihleri arasında Af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaydı silinip 7417 sayılı Kanun (Af) kapsamında 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında kayıt yaptıran öğrenciler “Ders Ekleme” işlemlerini 10-17 Ekim 2022 tarihlerinde aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kesin kayıt başvuruları internet ortamında çevrimiçi yapılacak olup, posta/kargo ile kayıt yapılmayacaktır.