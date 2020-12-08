AÖF sınav sonuçları öğren | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?

AÖF Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavı sonuçları

AÖF ara sınavları 12-13 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz açıklanmadı. AÖF’den yapılan açıklamada, “Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi” denildi.

AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

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