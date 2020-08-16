AÖF Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF okumak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. AÖF kayıt yapacak öğrencilerde istenen şartlar şunlardır: Lise ve dengi okul mezunları AÖF’ye kayıt yaptırma hakkına sahip olmakta. Anadolu Üniversitesi AÖF önlisans bölümleri tercih etmek için ÖSYM YKS’de Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında baraj puanı olan 150 puana sahip olmak gerekirken AÖF lisans bölümleri tercih edebilmek için ise yine YKS Yeterlilik Testi (AYT) sınavında 170 ve üstü puana sahip olmak gerekir. AÖF yeni kayıt yaptırmak için tıklayınız

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültelerinin önlisan bölümlerinden mezun olabilecekler ya da mezun olan adaylar DGS sınavına girerek AÖF bölümlerine yeni kayıt yapabilmekte. AÖF DGS detayları için tıklayınız

Üniversitelerin örgüt öğretiminde öğrenci olup da açıköğretim fakültelerinin herhangi bir bölümüne kayıt yaptıracaklar yatay geçişle AÖF’ye kayıt yaptırabilirler. AÖF yatay geçişe yönelik detaylı bilgi almak almak için tıklayınız

İkinci üniversite olarak AÖF programlarında okumak isteyenler de yine AÖF kayıt yaptırma hakkına sahip olmakta. AÖF ikinci üniversite kayıt detayları için tıklayınız

İkinci Üniversite İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri ne zaman?

İkinci üniversite kayıt başvuru tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF ikinci üniversite internet başvuru tarihi 31 Ağustos 2020 16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. AÖF bürosundan kayıt tarihi ise 31 Ağustos 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında olduğu açıklandı. AÖF mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim 2020.

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar AÖF önlisans ve lisans bölümleri için belirtilen başarı sıralaması ve puanı elde etmeleri durumunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine kayıt yaptırma hakkına sahip olmakta. AÖF yeni kayıt için tıklayınız

AÖF Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümleri hangileri?

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleridir.

AÖF İktisat Fakültesi Lisans bölümleri neler?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim

Uluslararası İlişkilerdir.

AÖF büroları AÖF büro adresleri

AÖF okumak isteyen öğrenciler bir yandan da AÖF bürolarının nerelerde olduğunu araştırıyor. AÖF büroları AÖF okuyacaklar için son derece önemlidir. Pek çok işlem Anadolu.edu.tr üzerinden yapılsa da AÖF bürolarında da yapılması gereken işlemler vardır. Bunun için Açıköğretim Fakültesi büro adresleri önem arz etmektedir. AÖF büro adresleri için tıklayınız