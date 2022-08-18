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Spor Antwerp nerenin takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı?
Spor

Antwerp nerenin takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı?

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi Antwerp oldu. Başakşehirli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Antwerp nerenin takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:49:00 -
Antwerp nerenin takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı?

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi Antwerp oldu. Başakşehirli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Antwerp nerenin takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Antwerp nerenin takımı? Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi Antwerp oldu. Başakşehirli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Antwerp nerenin takımı? Antwerphangi ülkenin takımı? merak ediyor. İşte detaylar...

ANTWERP NERENİN TAKIMI?
Royal Antwerp FC, Belçika'nın Antwerp şehrinde kurulan bir futbol kulübüdür. 1880 yılında, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun kurulmasından 15 yıl önce, Antwerp'te ikamet eden İngiliz öğrenciler tarafından Antwerp Kriket Kulübü olarak kurulan Antwerp, Belçika'nın en eski kulübü olarak kabul edilir.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir - Antwerp maçı 18.08.2022 Perşembe günü oynanacaktır.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir - Antwerp maçı İstanbul'da, Basaksehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

 


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