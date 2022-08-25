Antwerp-Başakşehir! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak.
Antwerp-Başakşehir! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Başakşehir, Antwerp ile deplasmanda karşılaşıyor.
Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Eksikler
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek. Mesut Özil'in kadroda yer alması beklenirken son transfer Bertrand Traore ise mücadelede yer alamayacak.
Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak. Cezası biten forvet oyuncusu Vincent Janssen ise teknik direktör Van Bommel'in şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.
ROYAL ANTWERP-BAŞAKŞEHİR
MUHTEMEL 11'LER
ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Nainggolan, Yusuf, Gerkens, Miyoshi, Tenorio, Balikwisha, Frey
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Mounir, Okaka.
HAKEM: Manuel Schuettengruber
STAT: Bosuil
SAAT: 21:45
YAYIN: TRT 1
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