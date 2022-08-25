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Spor Antwerp-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?
Spor

Antwerp-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Medipol Başakşehir, Antwerp'e konuk oldu. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-08-25 22:42:00 - 2022-08-25 23:04:11
Antwerp-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?

Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp’e konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?

Antwerp-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?

Saat 21.45’te başlayan maç 2-1 Başakşehir üstünlüğüyle devam ediyor.

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