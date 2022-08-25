Antwerp-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Medipol Başakşehir, Antwerp'e konuk oldu. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp’e konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?
Antwerp-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?
Saat 21.45’te başlayan maç 2-1 Başakşehir üstünlüğüyle devam ediyor.