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Spor Antoine Griezmann eski yuvasına geri döndü
Spor

Antoine Griezmann eski yuvasına geri döndü

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid'e kiralık olarak gitti.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 04:50:00 -
Antoine Griezmann eski yuvasına geri döndü

2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. Transfer penceresinin bitmesine 1 dakika kala Barcelona ile Atletico Madrid evrakları yetiştirdi.

2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri döndü. Fransız yıldızın 2021-22 sezonunda kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edildi.

Barcelona da duyurdu!

Barcelona kulübü, transferi "Antoine Griezmann 1+1 sezonluğuna Atletico Madrid'e kiralandı. Oyuncunun maaşının tamamını yeni kulübü öderken anlaşmada ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor." ifadeleri ile duyurdu.

Barcelona'da kupa kazanamadı

Griezmann, Barcelona forması altında 102 maçta 34 gol - 16 asist yaparken La Liga şampiyonluğu dahil hiç kupa kazanamadı.

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