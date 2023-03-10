Antibiyotik etkisi soğan çorbası nasıl yapılır? Hazine sandığı tarifi: Bunu yiyen hasta olmaz

Antibiyotik Etkisi Soğan Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 adet soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağı

Tavuk suyu (veya Süt)

Sosu İçin;

Yeşil sivri tatlı biber

Pulbiber

Tereyağı

Antibiyotik Etkisi Soğan Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğan çorbası bir o kadar pratik ve leziz. Hem de bu kış aylarında bir o kadar da faydalı. Başlayalım yapımına;

Çorbanın ana malzemesi olan kuru soğanları yarım ay şeklinde ince ince kesin.

Sarımsakları rendeleyin.

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede kızdırın.

Yarım ay şeklinde doğranmış kuru soğan ve sarımsağı katıp kısık ateşte soteleme işlemine başlayın.

Soğanlar renk değiştirip yumuşayıncaya kadar pişirin.

Unu ekleyip kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın.

Hemen ardından sıcak tavuk suyunu ya da sütü ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Tuzunu atın. Kaynayınca ocağı kapatın.

Ayrı bir tavada tereyağını kızdırıp, üzerine yeşil sivri biber doğrayın.

Biberler biraz piştikten sonra pulbiber atın. Biberler renk değiştirince pişirme işlemini bitirin.

Çorba kasesine çorbaları koyun.

Üzerine biberli sosumuzu ekleyin ve çorbamız hazır.

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Hazine Sandığı Tarifi İçin Malzemeler

4 büyük boy patates

300 gr kıyma

1 orta boy soğan

Baharatlar

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

Üzeri İçin:

Dilimlenmiş kaşar peyniri

Hazine Sandığı Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce patateslerimizi yıkayıp soyuyoruz. Boyuna olacak şekilde ortadan kesiyoruz ve içlerini oyuyoruz. (kayık gibi) Fazla kalın veya fazla ince olmamasına dikkat edelim. Daha sonra kurulayıp bol sıvı yağda kahverengileşene kadar kızartalım. Kızaranları havlu kağıt üzerine alıp fazla yağını çektikten sonra fırın tepsisine yerleştirelim. Diğer tarafta içinden çıkardığımız patatesleri küp küp doğrayalım. Soğanımızı minik minik doğrayıp sıvı yağda soteleyelim. Üzerine kıymayı ve küp patatesleri ekleyip iyice pişirelim. Dilediğimiz baharat ve tuzu da ekleyip az daha pişirelim ve ocaktan alalım. İç harcı patateslerimize eşit şekilde dolduralım ve üzerlerine birer dilim kaşar peyniri koyalım. Daha sonra fırında kaşar kızarana kadar pişirelim. (Eğer kızarınca tam pişmezse patatesleri boşken fırında biraz daha pişirip sonra iç harcı koyabilirsiniz.) Sıcakken servis edelim. Afiyet olsun.