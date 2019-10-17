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Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) seviyesi kaç olmalı?

Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) folikül gelişiminin ilk evrelerinde yumurtalık foliküllerinin granülosa hücreleri tarafından üretilmektedir. Kız çocuğu sahip olabileceği maksimumu over rezerviyle doğar, ve yaş ilerledikçe yumurtalarında azalma meydana gelir. Buna bağlı olarak da kandaki AMH seviyesi yaş ile beraber azalır. AMH düzeyi, aynı kronolojik yaştaki kadınlarda önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Peki AMH seviyesi artması söz konusu mudur? AMH seviyesi kaç olmalı?

17 Ekim 2019 Perşembe 20:20
Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) seviyesi kaç olmalı?

Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) folikül gelişiminin ilk evrelerinde yumurtalık foliküllerinin granülosa hücreleri tarafından üretilmektedir. Kız çocuğu sahip olabileceği maksimumu over rezerviyle doğar, ve yaş ilerledikçe yumurtalarında azalma meydana gelir. Buna bağlı olarak da kandaki AMH seviyesi yaş ile beraber azalır. AMH düzeyi, aynı kronolojik yaştaki kadınlarda önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Peki AMH seviyesi artması söz konusu mudur? AMH seviyesi kaç olmalı?

Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) nedir?

Bazen bir kadının yumurta rezervi, yaşına bağlı olarak beklenenden düşüktür. Azalan yumurtalık rezervi bir kadının doğurganlığını azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Daha az yumurta hiç yumurta anlamına gelmediğinden, sorunu mümkün olduğu kadar erken tanımlamak önemlidir. Yumurtalık rezervini tanımlamak için kullanılan Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) nedir?

Anti-Mullerian Hormonu (AMH), yumurta keselerinde (foliküller) gelişmekte olan hücreler tarafından salgılanan bir hormondur. Bir kadının kanındaki AMH seviyesi, genel olarak yumurtalık rezervinin göstergesidir.

AMH seviyelerinizi anlamak, yumurtalık rezervinizi ve dolayısıyla doğurganlığınızı değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Anti-Mullerian Hormon seviyeleri, ortalama olarak, yaşlı kadınlarda (özellikle 40 yaşın üzerinde) düşüktür ve Polikistik Yumurtalık (PKO) veya Polikistik Yumurtalık Sendromu (PKOS) olan kadınlarda daha yüksektir.

Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) ne kadar olmalı?

Aslında kadınlarda antimüllarian hormon normal kan değerinin ne kabul edilmesi gerektiği konusunda net bir görüş birliği olmasa da genel olarak 1­3 ng/ml arası (bazı araştırmacılara göre 2-4 arası) normal kabul edilir. Bu değerlerin altında ve üstündeki sonuçlar gebelik elde etme başarısının düşük olduğunu gösterir.

AMH testi nasıl yapılır?

AMH testi, adetli olmayı gerektirmeyen siklusun herhangi bir günü alınabilen kan örneğinden bakılarak yapılan bir testtir. Prosedürün kendisi basit olsa da, sonuçların yorumlanması özel ekipman gerektirir. Bu nedenle, özellikle doktorunuzdan testi talep etmeniz gerekecektir; mutlaka rutin doğurganlık kan testinin bir parçası değildir. Testten önce aç kalmanız veya başka özel işlemler yapmanız gerekmez ve kan alma işlemi yalnızca birkaç dakika sürer. Test sonuçlarını bir haftadan daha kısa sürede alabilirsiniz.

AMH seviyesi nasıl artar?

Yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmesi için kullanılan diğer hormonlar gibi, AMH hormonu da yumurtalıklar hakkında bilgi vermektedir. Nasıl ki, hastanın yaşı tedavilerle gençleştirilemiyorsa, bu gibi hormonların da yükseltilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da AMH ya da FSH hormonları yükseltmek için kürler, bitki çayları ya da şifalı karışımlar işe yaramamaktadır.

Kısırlık tedavisinde en önemli faktör, zamanın iyi kullanılmasıdır. Bu sebeple de bu değerleri düşük anne adaylarının zaman kaybetmeden tedavi yöntemlerine başvurması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:22
  1. AMH seviyesi nasıl artar?
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  5. AHM seviyesi yükseltilir mi
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