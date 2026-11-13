Anthropic halka arzda 1,4 trilyon dolar değerleme hedefliyor

Anthropic’in Nasdaq’ta “ANT” koduyla 19 Kasım’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Hisse fiyatının 78 dolarlık üst sınırdan belirlenmesi halinde halka arzın büyüklüğü 64,4 milyar dolara ulaşacak. Aynı fiyat üzerinden yapılan hesaplamada, hisse opsiyonları ve kısıtlı hisseler de dahil edildiğinde şirketin değerlemesi yaklaşık 1,4 trilyon doları bulacak. Bu kalemler hariç hesaplanan piyasa değeri ise yaklaşık 1 trilyon dolar olacak.

GOOGLE, NVIDIA VE AMD ÖZEL SATIŞTA YER ALACAK

Anthropic, halka arzın yanı sıra büyük yatırımcılara 26 milyar dolarlık özel hisse satışı planlıyor. Google, Nvidia ve AMD’nin başlıca yatırımcılar arasında yer aldığı işleme Broadcom, Micron Technology, Microsoft ve TSMC’nin de katılması bekleniyor. Anthropic’in yönetim kurulu üyeleri ile bağlantılı kuruluşların ise 303 milyon dolara kadar hisse alması öngörülüyor.

YILLIKLANDIRILMIŞ GELİR 81 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Halka arz belgelerine göre Anthropic’in mevcut gelir hızını yıllık bazda gösteren tutar, eylül sonundaki 71 milyar dolardan 31 Ekim itibarıyla 81 milyar dolara yükseldi. Şirketin Amazon ve Google gibi iş ortaklarından bilgi işlem kapasitesi sağlamak için verdiği taahhütlerin toplamı ise yaklaşık 900 milyar dolara ulaştı.

Dario Amodei’nin yönettiği Anthropic, son özel yatırım turunda 965 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Truth Ventures’ın kurucusu Varun Datta, şirketin başarılı olabileceğini ancak bu beklentinin önemli ölçüde mevcut değerlemeye yansıdığını belirtti.

HALKA ARZ YAPAY ZEKÂYA YATIRIM TALEBİNİ ÖLÇECEK

Anthropic’in hisse satışına gelecek talep, yatırımcıların hızla büyüyen gelirler ve yüksek altyapı taahhütleri karşısında yapay zekâ şirketlerine nasıl değer biçtiğini gösterecek. Rakip OpenAI’nin de olası bir halka arz öncesinde özel yatırım turuyla 30 milyar dolar toplamayı hedeflediği ve 2027’nin başında halka arz seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor.

Anthropic’in planladığı satış, haziran ayında yaklaşık 1,75 trilyon dolar değerleme üzerinden 75 milyar dolar toplayan SpaceX’in ardından yılın en büyük halka arzları arasında yer alacak.