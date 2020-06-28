Antep fıstığı nelere iyi geliyor?

Sakız ağacıgiller familyasına ait yenebilen kabuklu bir meyve olan Antep fıstığı, kuruyemiş olarak tüketilmekte ve sağlığa inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Oldukça düşük miktarda yağ içeren Antep fıstığı, B6 vitamini bakımından oldukça zengindir. Böylece organların daha hızlı ve daha sağlıklı çalışmasına destek olur.

Uzmanlar, Antep fıstığının özellikle diyabet ve kansızlık hastalıklarına iyi geldiğini söylemektedir. Yapılan birçok araştırma Antep fıstığının kilo vermeye yardımcı ve güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu göstermiştir.

Peki Antep fıstığı nelere iyi gelir? Antep fıstığının faydaları nelerdir? İşte Antep fıstığının inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Damarları genişletir, kanın vücutta daha rahat dolaşmasını sağlar.

- İçerdiği E,C ve B vitaminleri sayesinde böbrek ve mesanede oluşan kumların dökülmesini sağlar.

- Faydalı yağ içermesiyle birlikte kilo almayı engeller, kilo vermeye yardımcı olur.

- Kolesterol seviyesini düşürür, kalp sağlığına birebirdir.

- İçerdiği lif ile birlikte midede oluşan asit oranını dengeler.

- Göz hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

- İnme, felç ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarını azaltır.

- Kandaki şeker miktarını dengeler, insülin direncini düşürür.

- Bağırsaklardaki florasayı korur, sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarının yaşanma riskini azaltır.

- Vücudun ihtiyacı olan fosforun yüzde 60'ını karşılar.

- Kaynatılıp suyu içildiğinde öksürüğü keser, akciğerdeki iltihaplanmayı azaltır.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildi yeniler, yaşlanmayı geciktirir.