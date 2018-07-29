Antep fıstığı hırsızlığına fotokapanlı önlem!

GTB'den yapılan açıklamaya göre, borsa, Antep fıstığı üretimi yapan çiftçilerin hasat döneminde hırsızlık olaylarından dolayı mağduriyet yaşamaması ve olası hırsızlık olaylarının önlenmesine yardımcı olmak amacıyla Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet fotokapan hibe etti.

Fıstık üretiminin yüksek olduğu bölgelerde kullanılacak fotokapanlar, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal'a teslim edildi.

GTB Başkanı Akıncı, teslim töreninde yaptığı konuşmada, fotokapanların, hırsızlık girişimlerinin önlenmesi ve faillerinin tespiti noktasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olacağını söyledi.

Antep fıstığı üreticileri ve sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine fotokapan alımına karar verdiklerini belirten Akıncı, "Hasat mevsiminin başladığı şu günlerde jandarma ekiplerimiz kırsal bölgelerde hırsızlık olaylarına karşı gerekli tüm tedbirlerini almış durumda. Biz de alınan bu tedbirlere destek sağlamak amacıyla 4 fotokapan alımı gerçekleştirdik. Pilot nokta olarak belirlenen bölgelere yerleştirilecek olan fotokapanların sayısını ileriki dönemlerde duyulacak ihtiyaca göre artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıncı, amaçlarının Antep fıstığı üreticilerinin binbir güçlükle yetiştirdiği ürünlerini hasat mevsiminde korumalarına yardımcı olmak olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Antep fıstığı bölgemizde on binlerce çiftçimizin en önemli geçim kaynaklarının başında gelmekte. Çok büyük emek ve bakım isteyen özel bir ürün. Bu nedenle günümüzde alınan tedbirlere ek olarak güvenlik teknolojilerinden maksimum derecede faydalanılmasını elzem olarak görüyoruz. Kolluk kuvvetlerimize görevlerinde destek sağlayacağını düşündüğümüz kızıl ötesi sinyallerden yararlanan, gece karanlıkta dahi nesne ve canlı hareketlerini rahatlıkla algılayarak ilgili birimlere görüntü ve alarm veren fotokapanlar arazide art niyetli kişilere hareket sınırlaması getirecek."

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal ise GTB Başkanı Akıncı ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.