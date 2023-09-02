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Dünya Antartika'da acil kurtarma operasyonu
Dünya

Antartika'da acil kurtarma operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-09-02 19:25:00 -
Antartika'da acil kurtarma operasyonu

Avustralya, Antarktika'daki bir araştırmacısı için acil kurtarma operasyonu başlattı.

Avustralya, Antarktika'nın Bailey Yarımadası'nın kuzeyindeki Casey Araştırma İstasyonu'nda görev yapan bir araştırmacının "kötüleşen sağlık durumu" nedeniyle acil kurtarma operasyonu başlattı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Antarktika Programı (AAP), RSV Nuyina adlı buz kırıcısının operasyon kapsamında kullanılacağını bildirdi.

Açıklamada, Antarktika'daki Avustralya’ya ait üç kalıcı araştırma istasyonundan biri olan Casey Araştırma İstasyonu’nda görev yapan bir araştırmacının “sağlık durumunun kötüleşmesi” sebebiyle uzman tedavisi alması gerekince acil kurtarma operasyonunun başlatıldığı bildirildi. 

Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle hava yoluyla tahliyenin mümkün olmaması üzerine istasyona ulaşmak için buz kırıcı RSV Nuyina'nın kullanılacağı belirtildi. 

Avustralya Antarktika Programı yetkilileri, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın refahı bizim için en büyük öncelik. Araştırmacının ailesi durum hakkında tam olarak bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verdi.
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