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Spor Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Spor

Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:17:00 -
Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypiliç Boluspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise dar alanda taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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