Antalyaspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor
Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yerine Abdullah Avcı'nın geçeceği iddia ediliyor.
Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek istifa etti.
Ortaya çıkan son iddiaya göre Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.