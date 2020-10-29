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Spor Antalyaspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor
Spor

Antalyaspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yerine Abdullah Avcı'nın geçeceği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 01:53:00 -
Antalyaspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek istifa etti.

Ortaya çıkan son iddiaya göre Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

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