Antalyaspor yarın Giresunspor'a konuk olacak
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.