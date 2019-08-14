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Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor

- Akdeniz ekibi, yaptığı transferlerle takımın yaş ortalamasını 4,5 yaş düşürerek lige iddialı başlamak istiyor - Yaş ortalaması 32,5'ten 28'e gerileyen Antalyaspor'da, A takımla çalışmaları yürüten genç oyuncularla sözleşme imzalanması halinde bu rakam daha da düşecek

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Süper Lig takımlarından Antalyaspor sezona gençleşmiş bir kadroyla başlayacak.

Geçtiğimiz sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bu sezon da ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyor.

Transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan Aatıf Chahechouhe (33), Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere (21) ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol'u (22) transfer eden Akdeniz ekibi, Abdelaziz Barrada (30), Osman Çelik (27), Ozan Evrim Özenç'in (26) sözleşmelerini feshederken, William Vainqueur (31) ve Jean-Armel Drole'u ise (21) kiralık olarak başka takımlara gönderdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte 28 yaşındaki Zeki Yıldırım ile 33 yaşındaki Yekta Kurtuluş kadro dışı bırakılırken, kendilerinden kulüp bulmaları istendi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın onayıyla altyapıdan Paul Mukairu (19), Yakup Mert Çakır (20), Erman Vardar (17), Halil İbrahim Sevinç (17), Cenk Şen (18) ve Bünyamin Balcı (19) A takımla çalışmalara başladı.

Antalyaspor'un yeni transferleriyle, sözleşmesini feshettiği, kadroda düşünmediği oyuncularla birlikte yaş ortalaması 32,5'ten 28'e düştü. A takımla birlikte çalışmaları yürüten genç oyuncularla sözleşme imzalanması durumunda yaş ortalamasının daha da düşmesi bekleniyor.


- Hazırlık maçlarında yenişemedi


Yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da başlayan kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum ve Bolu'da yaptığı kamplarla çalışmalarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Erzurum'daki kampta oynadığı tek hazırlık maçında, Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Bolu'daki kampta ise dört hazırlık maçı oynayan Antalya ekibi, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile 0-0, Osmanlıspor ile 1-1, Çaykur Rizespor'la da 2-2 eşitliği bozamadı.

Akdeniz temsilcisi, iki ayrı kampta oynadığı 5 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı.


- İlk yarı fikstürü


Antalyaspor'un, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarı fikstürü şöyle:

1. hafta: Göztepe-Antalyaspor

2. hafta: Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

3. hafta: Konyaspor-Antalyaspor

4. hafta: Antalyaspor-Kayserispor

5. hafta: Kasımpaşa-Antalyaspor

6. hafta: Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

7. hafta: Fenerbahçe-Antalyaspor

8. hafta: Antalyaspor-Gençlerbirliği

9. hafta: Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

10. hafta: Antalyaspor-Beşiktaş

11. hafta: Çaykur Rizespor-Antalyaspor

12. hafta: Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep

13. hafta: Medipol Başakşehir-Antalyaspor

14. hafta: Antalyaspor-Trabzonspor

15. hafta: Alanyaspor-Antalyaspor

16. hafta: Antalyaspor-MKE Ankaragücü

17. hafta: Galatasaray-Antalyaspor


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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