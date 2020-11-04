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Spor Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya varamadı
Spor

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya varamadı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:23:01 -
Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya varamadı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, yollarını ayırdıkları Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüştüklerini hatırlattı.

Avcı ile görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine gündemlerindeki diğer teknik adamları değerlendirmeye başladıklarını belirten Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayamadık. Şu anda alternatifleri değerlendiriyoruz. Milli maç arasında yeni hocamızla anlaşmış oluruz, diye düşünüyoruz. Kasımpaşa maçına kadar da Tamer hocanın yardımcılarıyla maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulübü, 29 Ekim'de, teknik direktör Tuna ile kulüp stratejilerinde yaşanan "fikir ayrılıkları" nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

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