Antalyaspor hangi futbolcular korona oldu?
Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da hangi futbolcular korona oldu? Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Final maçı öncesinde Antalyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan isimler olduğu açıklandı. Peki, Antalyaspor'da hangi futbolcular korona oldu?
Beşiktaş ile Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor’da hangi futbolcular korona oldu?
Antalyaspor hangi futbolcular korona oldu?
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yarın saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.