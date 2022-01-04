  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor hangi futbolcular korona oldu?
Spor

Antalyaspor hangi futbolcular korona oldu?

Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da hangi futbolcular korona oldu? Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Final maçı öncesinde Antalyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan isimler olduğu açıklandı. Peki, Antalyaspor'da hangi futbolcular korona oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:24:00 -
Antalyaspor hangi futbolcular korona oldu?

Beşiktaş ile Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor’da hangi futbolcular korona oldu?

Antalyaspor hangi futbolcular korona oldu?

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yarın saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay