Antalyaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor - Giresunspor maç sonucu kaç? Süper Lig'in 30.haftasında Antalyaspor sahasında Giresunspor’u konuk etti. Futbolseverler ise maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne oldu? Antalyaspor - Giresunspor sonucu: kim yendi? Antalyaspor - Giresunspor golleri, pozisyonları, maç özeti…
Süper Lig’in 30.haftası Karagümrük-Kayserispor maçıyla başladı. Futbolseverler ise bugün oynanan Antalyaspor - Giresunspor maçı sonucunu merak etmeye başladı.Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti?
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sevindi. Rakibini 4-1'lik skorla geçen "Akrepler", yakaladığı seriyle alt sıralardan uzaklaşırken puanını da 41'e yükseltti.
Giresunspor puanı kaç?
Küme düşme konusunda tehlikeli bir pozisyonda yer alan GZT Giresunspor'un puanı 35. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Veysel Sarı, 62'de Doğukan Sinik, 81'de Fernando ve 90+5'te Naldo kaydetti. Karadeniz ekibinin tek sayısını ise 67'de penaltıdan Muhammed Gümüşkaya attı.