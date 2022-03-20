  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Antalyaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti?

Antalyaspor - Giresunspor maç sonucu kaç? Süper Lig'in 30.haftasında Antalyaspor sahasında Giresunspor’u konuk etti. Futbolseverler ise maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne oldu? Antalyaspor - Giresunspor sonucu: kim yendi? Antalyaspor - Giresunspor golleri, pozisyonları, maç özeti…

Yeniakit Publisher
2022-03-20 15:37:00 - 2022-03-20 15:41:18
Antalyaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 30.haftası Karagümrük-Kayserispor maçıyla başladı. Futbolseverler ise bugün oynanan Antalyaspor - Giresunspor maçı sonucunu merak etmeye başladı.Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti?

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sevindi. Rakibini 4-1'lik skorla geçen "Akrepler", yakaladığı seriyle alt sıralardan uzaklaşırken puanını da 41'e yükseltti.

Giresunspor puanı kaç?

Küme düşme konusunda tehlikeli bir pozisyonda yer alan GZT Giresunspor'un puanı 35. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Veysel Sarı, 62'de Doğukan Sinik, 81'de Fernando ve 90+5'te Naldo kaydetti. Karadeniz ekibinin tek sayısını ise 67'de penaltıdan Muhammed Gümüşkaya attı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay