  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin: Bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız
Spor

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin: Bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kendilerini başarıya götürecek iki şeyin takım ruhu ve öğrenmeye olan inançları olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:18:00 -
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin: Bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarının da mutluluğun da paylaşıldığı zaman büyüdüğünü belirtti.

Birlikte düşünüp birlikte yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Sahada olduğumuz her an, futbolun gerçeklerini uygulamaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki bizi başarıya götürecek iki şey var. Takım ruhumuz ve öğrenmeye olan inancımız." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Siyaset

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti yönetimine eleştirileri nedeniyle Mehmet Sevigen'i ihraç etti. İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve parti ..
“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”
Siyaset

“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde önerilen “4+4+4 asla devam etmemeli” maddesine AK Parti Grup Başkanv..
Süt fiyatına yüzde 47 zam!
Ekonomi

Süt fiyatına yüzde 47 zam!

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa yükseltti. Karar 8 Aralı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay