Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maçı kim yönetecek?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı. Geride kalan 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
Antalyaspor Süper Lig'in 7. Haftasında lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak. Çekişmeli geçmesi beklenen maç saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Geçen sezonun ikinci yarısında Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Söz konusu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak verilecek.
Antalyaspor Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Antalyaspor Fenerbahçe maçı Antalya Stadı'nda saat 20.00 de başlayacak. Çekişmeli geçmesi beklenen maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Fenerbahçe, Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe oynadığı 6 haftanın maçlarında mağlubiyet görmezken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Süper Lig’in son 3 haftasında 3’te 3 yapan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada yer aldı.