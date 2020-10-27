Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
Antrenmanı kırmızı-beyazlı bazı yöneticiler de izledi.