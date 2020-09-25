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Spor Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti
Spor

Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:20:48 -
Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten "Hoş geldin Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki stoper Naldo, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol formasıyla geçen sezon 18 lig maçında 1332 dakika süre aldı.

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