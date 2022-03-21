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Spor Antalyaspor 8 maçtır yenilmiyor
Spor

Antalyaspor 8 maçtır yenilmiyor

FT Antalyaspor, sahasında GZT Giresunspor’u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 10:37:00 -
Antalyaspor 8 maçtır yenilmiyor

FT Antalyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 30. hafta mücadelesinde sahasında GZT Giresunspor'u, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fredy ve Naldo'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 41 yaptı ve ligde 10. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 12'ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar son 8 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0 ve GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Bu 8 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 18 puan topladı. Kırmızı beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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