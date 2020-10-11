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Ekonomi Antalya’nın turizm cazibesi arttı
Ekonomi

Antalya’nın turizm cazibesi arttı

Salgın sürecinde dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’ya yıl başından bu yana 2.5 milyon yabancı tatilci geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:23:00 -
Antalya’nın turizm cazibesi arttı

650’ye yakın güvenli oteliyle öne çıkan şehre en çok turist gönderen ülkeler ise Rusya, Almanya, Ukrayna ve İngiltere oldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’nın eylülde bir milyona yakın yabancı tatilci ağırladığını belirtti. Pandemi nedeniyle sektör olarak zor bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti: “Gerçekten bizim için sıkıntılı bir dönem. Bu, dünyada da Türkiye’de de böyle. Salgın sürecinde işletmelerimizi açmak için yoğun çaba sarf ettik. Bu noktada güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle de haziran sonu itibarıyla yavaş yavaş işletmelerimizi açıp en azından turizm faaliyetine başlama gibi hedefimiz vardı. Çok şükür bu hedefimizi gerçekleştirdik.”

Yağcı, Antalya’nın dünyada tanınan bir destinasyon olduğunu vurguladı ve “Şehre gelecek yıllarda akının artacağına inanıyoruz” mesajını verdi.

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