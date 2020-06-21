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Aktüel

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binada yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:59:49 -
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binada yangın çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın tarihi ve turistik Kaleiçi semtindeki metruk binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi Hamam Sokak'ta kimsenin bulunmadığı 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, semtin dar sokaklarında yangına müdahale ederken güç anlar yaşadı.

Bu arada bazı çevre sakinleri, kısa sürede büyüyen alevlerin kendi yaşam alanlarına sirayet etmemesi için hortumla su sıkarak müdahalede bulundu.

Yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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