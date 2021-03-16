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Yaşam Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu
Yaşam

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde av tüfeğiyle vurulduğu öğrenilen 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 00:29:00 -
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 4 kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede 4 kişi ölü bulundu.

4 kişi av tüfeğiyle vuruldu

İlk belirlemelere göre 4 kişinin ev tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.

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