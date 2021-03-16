Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde av tüfeğiyle vurulduğu öğrenilen 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 4 kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede 4 kişi ölü bulundu.
4 kişi av tüfeğiyle vuruldu
İlk belirlemelere göre 4 kişinin ev tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.