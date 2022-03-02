Antalya’nın hali, İstanbul’un hâli

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Vatandaşın ucuz gıdaya ulaşabilmesi için devlet vergi payından feragat edip her türlü fedakarlığı yaparken, zincir marketler “yükselt-indir” oyunundan sonra şimdi de savaş fırsatçılığı yapıyor. Savaş halindeki Rusya’ya ihracat yollarının kapanması sebebiyle sevkiyatın yüzde 80 azalması iç piyasada ürün bolluğu oluştururken, zincir marketlerde temel besin ürünlerinde fahiş fiyat uygulaması aynen devam ediyor.

%30 indirim beklenirken 10 kat pahalı etiket

Bolluk nedeniyle hal fiyatlarına gelen %30 nispetindeki indirimi milletin cebine yansıtmamakta direnen zincir marketler, Antalya’daki sebze halinde satılan ürünü İstanbul’daki tezgaha 10 kat fazla fiyatla yansıtıyor. Seracılığın en güçlü olduğu şehirlerimizden Antalya’nın Merkez Hali ile İstanbul’daki market fiyatları karşılaştırıldığında korkunç etiketlerle karşılaşılıyor.

Çiftçiden 1 lira vatandaşa 30 lira!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı Antalya Hali fiyatlandırmalarına göre salatalığın kilosu 1.8 TL iken, İstanbul’da market rafında 2 Mart itibariyle 30.45 TL’ye kadar fiyat şişirmesi yapılıyor.

Halde dolmalık biberin kilosu 2 TL, markette 27.02 TL olarak etiketleniyor. Halde 1 TL olan marul markette 12.99’dan satılıyor. Hal fiyatı 1.5 TL olan limon 9.75, 60 kuruş olan kuru soğan 3.10 lira, 2.5 TL olan domates 11.99, 3 TL olan sivri biber 22.90, 4 TL’lik patlıcan 19.90’dan satışa sunuluyor.

6 TL nere, 41 TL nere

Antalya Hali’nde 2 TL’ye alınan pırasa, vatandaşa 9.30 TL’den fiyatlandırılıyor. Hal fiyatı 6 TL olan sarımsağın bedeli markette 20 TL’ye fırlarken; 1.6 TL’lik patates 7.99 TL’ye, 6 TL’lik fasulye 41 TL’ye, 1.5 TL’lik kırmızı turp 6.03 TL’ye, 2 TL’lik ıspanak 7 TL’ye, 3 TL’lik çarliston biber 13.75 TL’ye, 2 TL’lik bal kabağı 9 TL’ye, 1.3 TL’lik lahana 11.90’a, 50 kuruşluk roka 4.95 liraya, 1.2 TL’lik havuç 8.75 TL’ye satın alınabiliyor. Halde 1.5 TL olan karnabahar, markette lüks hale gelerek 15.90’a satılıyor.

Pahalılık suni, operasyon gerçek

Fiyatların “yüksek akaryakıt, nakliye, pahalı gübre” gibi sebeplerle arttığı yönündeki iddiaları da çürüten bu rakamlar, pahalılığın suni olarak seçim ayarlı bir şekilde oluşturulduğunu ve dar-orta gelirli seçmeni AK Parti’den koparma maksadıyla yapıldığını açıkça gözler önüne seriyor. Haldeki fiyatla satış etiketi arasındaki fark ise çiftçinin değil komisyoncu ve TÜSİAD’çı marketçilerin cebine giriyor...