Antalyalı otomobilseverlere mini fuar

Bir alış veriş merkezinde gerçekleştirilen mini bir fuarla, otomobilseverler yeni modelleri inceleme fırsatı buluyor.

Antalya’da bir AVM tarafından organize edilen mini otomobil fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuara katılan otomobil markaları arasında yer alan Hyundai Bayii Cangarlar Otomotiv de müşterilerini stantlarında ağırlayarak, meraklı otomobil severlerin sorularını yanıtladı.

Firmanın Satış Müdürü Hüseyin Kınalı, hafta sonu gerçekleştirilen mini fuarla müşterilerine plaza dışında da ulaştıklarını dile getirdi.

Yaz aylarının sıcak günlerini biraz olsun klimalı ortamda serinleyerek geçirmek isteyen pek çok Antalyalının, alış veriş merkezinde gerçekleşen mini otomobil fuarını ziyaret etme fırsatı yakaladığını dile getiren Kınalı, " Otomotiv sektörü bu tür etkinliklerle plaza dışında müşterileriyle bir araya gelme fırsatı buluyor. Bizde yeni iki modelimizle bu fuarda yerimizi aldık. Yeni modellerimizi hem tanıtıyor hem de ilgi duyan otomobil severlere geniş bilgiler vererek satış öncesi onlarla buluşuyor daha sonra plazamıza davet ediyoruz” dedi.