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Aktüel

Antalyalı iş adamlarından hastaneye beyaz eşya yardımı

Antalya’nın Finike ilçesinde iş adamları Devlet Hastanesi’ne malzeme bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:12:04 -
Antalyalı iş adamlarından hastaneye beyaz eşya yardımı

Antalya’nın Finike ilçesinde iş adamları Devlet Hastanesi’ne malzeme bağışında bulundu.


Finikeli iş adamları Selahattin Onur ve Oğuzhan Onur, Finike Devlet Hastanesi’ne çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırınlar ve küçük ev aletlerinden oluşan beyaz eşya bağışında bulundu. Yardımları hasteneye teslim eden işadamları "Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte ilçemiz sağlık çalışanlarına destek olmak bizi son derece mutlu etmiştir” diye konuştu. Evlerine gidemeyip birçok işini hastanede çözmek durumunda kalan ve gecesini gündüzüne katarak çalışan Finike Devlet Hastanesi çalışanları da kendilerine teşekkürlerini ilettiler.

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