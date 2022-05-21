Antalyalı gençler Niğde’yi gezecek
Gençlerin ziyaret ettikleri illerin ve bölgelerin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak, gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici ortak faaliyetlerde bulunmaları amacıyla gerçekleştirilen “Anadoluyuz Biz” Projesi kapsamında Antalya İlinden, Niğde’ye gelen gençler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’ya ziyarette bulundu.
Niğde Dursun Suna
Öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyetini belirten Uslu, “’Biz Anadoluyuz Projesi, ülke içindeki kültürlerin kaynaşması ve tanınması bağlamında çok değerli. Proje kapsamında şehrimize ve üniversitemize ziyarette bulunan Antalyalı gençlere ve yöneticilere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Rektör Uslu’ya hediye takdim eden öğrenciler, yaklaşık bir hafta süren ziyaretleri neticesinde şehrin tarihi ve kültürel dokusunu inceleme fırsatı da bulacak.