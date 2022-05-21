  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalyalı gençler Niğde’yi gezecek
Gündem

Antalyalı gençler Niğde’yi gezecek

Gençlerin ziyaret ettikleri illerin ve bölgelerin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak, gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici ortak faaliyetlerde bulunmaları amacıyla gerçekleştirilen “Anadoluyuz Biz” Projesi kapsamında Antalya İlinden, Niğde’ye gelen gençler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’ya ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 09:58:00 -
Antalyalı gençler Niğde’yi gezecek

 Niğde  Dursun Suna 

Öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyetini belirten Uslu, “’Biz Anadoluyuz Projesi, ülke içindeki kültürlerin kaynaşması ve tanınması bağlamında çok değerli. Proje kapsamında şehrimize ve üniversitemize ziyarette bulunan Antalyalı gençlere ve yöneticilere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Rektör Uslu’ya hediye takdim eden öğrenciler, yaklaşık bir hafta süren ziyaretleri neticesinde şehrin tarihi ve kültürel dokusunu inceleme fırsatı da bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay