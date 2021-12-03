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Yerel Antalya'daki kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Yerel

Antalya'daki kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Antalya'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 03:42:00 -
Antalya'daki kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza, 23.00 sıralarında Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nadire İ.O. idaresindeki 07 EPC 23 plakalı otomobil , aynı yönde seyir halinde olan Mustafa D. idaresindeki 07 APM 769 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de refüje çıkarken Mustafa D. idaresindeki 07 APM 769 plakalı otomobil reklam panosunu ezip demir bariyerlere çarparak durabildi. Nadire İ.O. idaresindeki otomobil ise refüjde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada Mustafa D. ile aynı araçta bulunan kızı B.D. ve diğer araç sürücü Nadire İ.O. kendi imkanlarıyla araçlarından çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler ve kız çocuğu, sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Otomobillerde maddi hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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