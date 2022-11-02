Antalya'da yangından etkilenenlere yeni evleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın yangın afetinden etkilenen ilçelerinde TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, inşaatı tamamlanmak üzere olan 150 konutun da yakın zamanda teslimatının başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köyde yangın afetinden ağır hasar gören konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda hasar tespiti sonrasında çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda afet bölgesinde ihaleleri tamamlanarak TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187 konutun hak sahiplerine teslim edildiği, inşaatı tamamlanmak üzere olan 150 konutun da yakın zamanda teslimatının başlayacağı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından "söz verdik, sözümüzü tuttuk" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Antalya'daki yangın afetinden etkilenen vatandaşların duygularını dile getirdiği ve yürütülen çalışmaların anlatıldığı bir videoya yer verdi.