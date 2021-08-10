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Gündem Antalya'da yangın soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Gündem

Antalya'da yangın soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuzda çıkan orman yangınları kapsamında Akseki ilçesinde başlayan yangının şüphelisi A.Y.'nin tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 00:51:00 -
Antalya'da yangın soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Bassavcılıgı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından bugün Akseki Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten orman yangınına neden olmak suçundan tutuklandı.

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