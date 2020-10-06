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Aktüel Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı, tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı, tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:04:27 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı, tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda H.K.Y. ve A.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iki kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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