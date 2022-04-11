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Yerel Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Yerel

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

Antalya'da Akseki-Manavgat karayolunda ABD’li turistleri taşıyan tur midibüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:11:00 - 2022-04-11 18:16:23
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

Antalya’da, ABD’li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Geriş Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Kapadokya’ya giden ABD’li turistleri taşıyan Osman Furtuna’nın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

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Ekipler sevk edildi

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

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