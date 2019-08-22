Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Uzunlar Mahallesi'nde Mehmet Ak'ın kullandığı 07 LF 056 plakalı traktör, rampadan indiği sırada yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrildi. Yaralanan sürücü Ak ile sıkıştığı yerden kurtarılan traktördeki Mehmet Yıldız, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.