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Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uzunlar Mahallesi'nde Mehmet Ak'ın kullandığı 07 LF 056 plakalı traktör, rampadan indiği sırada yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrildi.

Yaralanan sürücü Ak ile sıkıştığı yerden kurtarılan traktördeki Mehmet Yıldız, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
  1. Manavgat
  2. Mehmet Ak
  3. Mehmet Yıldız
  4. trafik kazası
  5. traktör kazası
  6. uçurum

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