Antalya'da trafik kazası
Antalya-Alanya'da otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya-Alanya'da otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
A. S. (23) idaresindeki 07 HLC 65 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda park halindeki 07 HEL 43 plakalı halk otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan S. , kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.