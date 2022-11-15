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Yerel Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! 2 zanlı yakalandı
Yerel

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! 2 zanlı yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 12:13:00 -
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Serik Caddesi'nden Antalya istikametine giden bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabancı, 4 şarjör ve silah sürgü kapağı ele geçirdi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Yorumlar

Ali veli

Yabancılar iflas ettiğinde attığınız başlık dünyaca ünlü ülke ismi belirtmiyorsunuz .Türk firma batınca Türk şirket diyorsunuz abarta abarta hayırdır ??? Takip etmiyorum artık sizi
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