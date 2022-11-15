Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! 2 zanlı yakalandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Serik Caddesi'nden Antalya istikametine giden bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabancı, 4 şarjör ve silah sürgü kapağı ele geçirdi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.