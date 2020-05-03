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Ekonomi

Antalya'da seralarda karpuz hasadına başlandı

Serik ilçesinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, seralarında sezonun ilk karpuz hasadını yaptı - Çiftçi Fikri Karcı: - "Karpuzda bu dönem ihracat olmamasına rağmen iç piyasadaki talep üreticinin yüzünü güldürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:18:14 -
Antalya'da seralarda karpuz hasadına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da seralarda yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı.

Kentte tarımsal üretimin en fazla yapıldığı ilçelerden Serik'te, sezonun ilk karpuzları, aylar öncesinde fidelerinin dikildiği seralarda yetişti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, seralarında sezonun ilk karpuz hasadını yaptı.

Alacami Mahallesi'nde örtü altı tarım yapan çiftçilerden Taner Öz, hasadını gerçekleştirdikleri karpuzun kilogramını toptancı halinde 4 liradan satacaklarını söyledi.

Salgına rağmen üretim gibi fiyatların da yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Öz, fiyatlar böyle devam ederse emeklerinin karşılığını alacaklarını dile getirdi.

Çiftçi Fikri Karcı, koronavirüs salgını döneminde de üretime devam ettikleri müddetçe ülkede herhangi bir gıda sorunu olmayacağını belirtti.

Devletten her türlü desteği aldıklarını anlatan Karcı, "Karpuzda bu dönem ihracat olmamasına rağmen iç piyasadaki talep üreticinin yüzünü güldürüyor. Bu sene verim gayet güzel, fiyatlarda Allah'a şükür çok iyi. Üreticimiz bu sene virüsten korkmuştu ve maliyetler yüksek olduğu için ekim yapmaktan çekinmişti. Ancak durum öyle olmadı bu sene herkesin yüzü güldü." diye konuştu.

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